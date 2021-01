El Concejo Deliberante de Coronel Suárez aprobó el proyecto de subdivisión de lotes y la oposición criticó que no se especificó la cantidad de lotes que le corresponderían al municipio, ni el ensanchamiento de colectora, la cantidad de espacios verdes, las obras de desagües pluviales, alumbrado público y mejoramiento de calles, como será la venta en etapas a fin de no desbordar servicios municipales.

En este sentido, el concejal de Juntos por el Cambio, Ricardo Salerno explicó: “Lo que pasa es que la ley de acceso al hábitat que permite cuando vos como municipio le das la posibilidad a un particular de lotear, vos también puedas obtener un beneficio para la ciudad. Que ambos ganen, que el estado por autorizar y el propietario porque puede vender los lotes”.

De esta forma, el bloque opositor proponía que en la ordenanza se planteara “cuántos lotes se le va a tocar al municipio. Hay un sector de un barrio aledaño que tiene problemas hídricos, queríamos que la obra hídrica corra por cuenta del propietario porque estamos hablando de una inversión bruta, cantidad de metros cuadrados son 300 mil, a 30 dolares, son unos 9 millones de dólares billetes en una venta futuro”.

Sin embargo, aclaró que teniendo en cuenta que Suárez es una ciudad chica “van a pasar muchos años hasta que se venda, pero ya una vez que pasa el concejo y lo aprueba ya los propietarios no tiene porqué reclamar más nada”.

Respecto al proyecto original del oficialismo, Salerno lo definió como “muy escueto, con errores que estaban incompletos, y que la plusvalía no dice ningun lado cuanto es, no pide iluminación, queríamos que el alumbrado público lo pague el privado porque esta todo oscuro y la municipalidad no tiene plata para hacerse cargo de las obras”.

“Tampoco estaba claro los metros cuadrados obligatorios para plazas y espacios comunitarios, que cuando planteamos todas estas inquietudes, el ejecutivo a través del área de la secretaría pública coincide con lo que nosotros en la comisión le planteamos pero después el bloque oficialista votó el proyecto tal cual había enviado el intendente. Cosa rarísima porque si vos planteas algo para mejorarlo y obras publicas te da la razón, lo tenes que plasmar en el dictamen”, arremetió el edil cambiemita.

Salerno aclaró: “No estamos en contra de que generen más lotes, pero que se vendan de a partes, no todos juntos, porque después se generan problemas de servicios, de limpieza. Eran todas cosas que mejoraron mucho la ordenanza, el presidente levantó la manito dos veces y la verdad que salió como lo pedía el intendente”.

En Suárez la oposición habla de una historia de subdivisiones en la ciudad donde “la zona de Villa Arcadia, inconclusa le genera problemas al vecino, fideicomisos que después de 10 años no han podido escriturar, porque la municipalidad no tomó los recaudos o puso los puntos para que las cosas estén mejor organizadas, después el vecino paga porque no tiene la escritura la casa, el terreno que le pertenece que lo pagó hace mucho tiempo”.

Por ello, viendo hacia atrás, Salerno expresó: “No queríamos que pase lo mismo, este loteo es uno de los más grande de los últimos 20 años, sino el más grande, queremos que tenga mayor transparencia”.