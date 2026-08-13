Con los principales dirigentes y candidatos, el peronismo tuvo su primer cónclave en clave proselitista, encabezado por Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. También participaron los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans.

Ads

En principio, el encuentro estuvo planificado para hablar exclusivamente de las PASO.

Todos los presentes destacaron el “buen clima” de la cumbre de, donde se prevé, saldrá el candidato o los candidatos para las presidenciales de 2027. Los dirigentes del PJ quieren sostener las PASO como una herramienta para enfrenar a Javier Milei.

Ads

Ads