El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por integrar una organización que utilizaba recursos del Estado para extorsionar a personas vinculadas al narcotráfico, manipular causas judiciales y quedarse con cargamentos de droga.

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Los agentes habían prestado funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Según se acreditó durante el juicio, aprovechaban sus cargos para seleccionar objetivos, montar procedimientos y exigir dinero a investigados para evitar imputaciones.

Uno de los episodios centrales fue el denominado “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno. Allí, los policías simularon un operativo a partir de una falsa denuncia y se apoderaron de alrededor de media tonelada de cocaína, cuyo valor fue estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.

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La droga fue trasladada a Santa Clara del Mar para su posterior distribución en la Costa Atlántica y otros circuitos.

Entre las condenas más altas se encuentran las del comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, por delitos que incluyeron falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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La investigación también detectó maniobras similares en otras causas, con extorsiones, pedidos de dinero y armado de actuaciones judiciales. Además, el tribunal ordenó profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios judiciales y policiales.

Los jueces también dispusieron remitir los fundamentos del fallo a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia y a la Procuración General bonaerense.