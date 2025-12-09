Rafael Horacio Moreno, de 75 años, el oficial retirado de la Policía Federal que mató al vecino que se negó a bajar el volumen de la música en la localidad de Lomas del Mirador durante el festejo de Navidad de 2024, fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión.

El 25 de diciembre de aquel año asesinó de un disparo en el estómago al colectivero Sergio David Díaz, de 40. Los miembros de un jurado popular ya lo habían declarado culpable de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. El fiscal Sergio Antín había solicitado que Moreno sea sentenciado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza, integrado por la jueza técnica Lucila Pacheco, dictaminó la inhabilitación por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego, al tiempo desestimó el pedido de los abogados del culpable para que sea beneficiado con el arresto domiciliario.

Durante los festejos de Navidad, Moreno increpó a Díaz porque tenía el volumen de la música muy fuerte. La discusión escaló y las imágenes de una cámara de seguridad muestran como ambos se amenazan, se empujan, al punto que el Moreno saca su arma, y le dispara en el abdomen a Díaz. El crimen quedó grabado además por el celular de un testigo.

Desde entonces el jubilado se encuentra detenido en una unidad penal y le rechazaron la prisión domiciliaria.

