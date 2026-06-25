El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, fue condenado por los delitos de calumnias e injurias en el marco de una causa impulsada por el Ayudante Fiscal Carlos Brunelli, quien lo había denunciado por declaraciones públicas realizadas durante la campaña electoral de 2023.

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Según informó el medio Cadena Nueve, la sentencia fue dictada por el Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial Mercedes y establece una multa de 20.000 pesos para el jefe comunal. No obstante, la resolución aún no se encuentra firme y podría ser apelada por las partes involucradas.

El conflicto se originó en agosto de 2023, cuando Egüen, por entonces concejal y candidato a intendente de Juntos, formuló acusaciones públicas contra Brunelli, atribuyéndole supuestas irregularidades y delitos vinculados a una investigación judicial.

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Tras esas declaraciones, el funcionario judicial difundió un comunicado en el que rechazó los señalamientos, defendió su actuación profesional y anticipó que iniciaría acciones penales y civiles para resguardar su honor y reputación.

Brunelli explicó en aquella oportunidad que los hechos cuestionados estaban relacionados con una investigación por estupefacientes tramitada ante la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes. Además, recordó que él mismo promovió una investigación sobre su conducta y que la Fiscalía interviniente archivó el expediente al no encontrar elementos que acreditaran delito alguno.

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“Daré inicio a una querella criminal por los delitos de calumnias e injurias que interpreto habría cometido el Sr. Egüen, e iniciaré a su vez las acciones civiles tendientes a obtener la reparación integral de los daños y perjuicios que se me ocasionaron”, había expresado Brunelli en agosto de 2023.

Aquella presentación judicial derivó en el proceso que ahora concluyó con una condena contra el actual intendente. Si bien todavía no se conocieron los fundamentos completos de la sentencia, la decisión judicial representa un respaldo a la posición sostenida por el funcionario desde el comienzo del conflicto.