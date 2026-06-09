Un impactante caso de alcoholemia se registró este lunes en la localidad bonaerense de Los Toldos, donde un conductor fue interceptado mientras circulaba de manera irregular y realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo al resto de los vecinos.

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Según informó Radio Play Los Toldos, personal de Tránsito y efectivos policiales detuvieron el vehículo para realizar un control de rutina. Sin embargo, el resultado sorprendió a todos los presentes: el nivel de alcohol en sangre era tan elevado que superó la capacidad máxima de medición del alcoholímetro.

El aparato utilizado en el operativo tiene un límite de registro de 4,00 gramos de alcohol por litro de sangre y, en este caso, no pudo determinar la cifra exacta debido a que el conductor excedía ese valor.

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Desde el área de Tránsito señalaron que se trata de una de las situaciones más extremas detectadas en los últimos tiempos y remarcaron el peligro que implica conducir en esas condiciones, tanto para el propio automovilista como para terceros.

Tras el procedimiento, se labraron las actuaciones correspondientes por una infracción considerada gravísima en el marco de la normativa vigente.

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Las autoridades destacaron además el trabajo conjunto entre inspectores y fuerzas de seguridad, y adelantaron que los controles continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad para reforzar el cumplimiento de la política de tolerancia cero al alcohol al volante.