La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que, a partir de marzo, el Impuesto a los Automotores comenzará a liquidarse de manera mensual y ya no en forma bimestral como ocurría hasta ahora.

El cambio implica que los contribuyentes recibirán 10 facturas de Patentes hasta diciembre. Según aclararon desde el organismo, el monto total anual no se modifica: lo que cambia es la modalidad de facturación.

¿Por qué ARBA cambia el esquema de pago de Patentes?

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca “facilitar la planificación financiera de las familias”.

“El objetivo es ayudar a que puedan planificarse mejor financieramente porque alivia el problema que se produce cuando llega una factura con la liquidación de dos meses”, señaló el funcionario.

Girard detalló que el organismo venía analizando este cambio desde hace tiempo, pero que recién pudo implementarse tras la modernización del sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no permitía una facturación mensual.

Además, adelantó que el mismo criterio podría aplicarse en el futuro a otros tributos provinciales, como los impuestos inmobiliarios.

¿Se paga más o menos que el año pasado?

En relación con el impacto del impuesto, Girard aseguró en una entrevista en Radio Provincia que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado”.

El titular de ARBA reconoció que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero explicó que esa situación se produjo porque la Legislatura bonaerense no aprobó la ley impositiva en ese período.

Según indicó, esa demora generó un desfasaje entre las valuaciones fiscales de los vehículos y las alícuotas aplicadas, lo que terminó impactando en el monto final del tributo.

“Nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley”, sostuvo.

Este año, en cambio, remarcó que se logró la aprobación del proyecto enviado por el Gobernador y que, en consecuencia, la mayoría de los propietarios pagará menos que en el período anterior.

La excepción serán los vehículos de mayor valuación, cuyos titulares podrían afrontar un monto superior en comparación con el año pasado.

Qué cambia con el pago de Patentes desde marzo