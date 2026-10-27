El concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Bragado, Germán Díaz, continuará detenido mientras el Concejo Deliberante local se encamina a definir su situación institucional, luego que la Justicia confirmara su prisión preventiva en la causa que lo investiga por presunta venta de drogas.

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Tras la ratificación de la medida, el abogado defensor, Rafael Acuña, evalúa presentar un recurso ante el Tribunal de Casación Penal para intentar revertir la decisión judicial. La investigación tramita en el Departamento Judicial de Mercedes.

Uno de los planteos de la defensa apunta a la posibilidad de que Díaz cumpla la prisión preventiva bajo arresto domiciliario en su vivienda de la localidad de O’Brien. En ese sentido, el magistrado había ordenado la realización de un informe socioambiental para analizar las condiciones del domicilio y la viabilidad de esa alternativa, teniendo en cuenta que el concejal habría manifestado estar a cargo del cuidado de su madre, de 90 años.

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En el plano político, el Concejo Deliberante de Bragado también deberá resolver la suspensión del edil, quien inicialmente obtuvo una licencia por 30 días luego de su detención aunque el cuerpo deliberativo ya resolvió declarar el “impedimento temporal por fuerza mayor”. Los distintos bloques prevén avanzar con el tratamiento del tema y acordar la convocatoria a una sesión especial para definir los pasos institucionales a seguir.

Además de la continuidad de Díaz, la discusión está en quién ocupará su lugar. La Libertad Avanza impulsa la aplicación del criterio de paridad de género para que asuma Maximiliano Moragas, mientras que desde el oficialismo peronista respaldan la continuidad de Sabrina Gulino, quien ya ocupa la banca de manera provisoria y figura en el orden de la lista electoral de 2023 pero que decidió no formar parte del bloque de LLA.

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En paralelo, el Concejo conformó una comisión especial para seguir el desarrollo de la causa y conocer las resoluciones que se adopten en el ámbito judicial.