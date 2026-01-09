La Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco confirmó la detección de un caso positivo en un vecino. El paciente, un hombre de 59 años, falleció el pasado 15 de diciembre mientras se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Junín.

El paciente había ingresado con un cuadro de síndrome febril agudo, acompañado de síntomas compatibles con enfermedades respiratorias graves: cefalea, tos, dolores articulares (artralgias), dolores musculares (mialgias) y una marcada dificultad para respirar (disnea).

Tras el deceso, las muestras fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEV) en Pergamino, donde el Laboratorio Etiológico confirmó finalmente en esta jornada el diagnóstico de Hantavirus.

En el inicio del año un adolescente de 14 años de San Andrés de Giles falleció mientras estaba internado en Pergamino. La Municipalidad confirmó el diagnóstico el 2 de enero y la muerte de Rodrigo Morínigo se conoció en la madrugada del día 3, según datos oficiales. Morínigo residía en una zona rural y fue atendido inicialmente en el Hospital San Andrés.

El Hantavirus se define como una enfermedad viral grave que, si bien tiene una frecuencia de aparición baja comparada con otros virus, posee una alta letalidad. Su transmisión se produce principalmente a través de la inhalación de aerosoles contaminados por secreciones (heces, orina o saliva) de roedores silvestres, fundamentalmente el conocido como "ratón colilargo".

