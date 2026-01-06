La provincia de Buenos Aires volvió a encender las alertas sanitarias tras la muerte de un adolescente de 14 años por Hantavirus en el municipio de San Andrés de Giles. El joven, identificado como Rodrigo Morínigo, falleció durante la madrugada del sábado luego de permanecer internado en estado crítico en un hospital de la región.

Según confirmaron fuentes oficiales, el adolescente se habría contagiado en una zona rural, aunque las autoridades evitaron precisar el lugar exacto. Tras presentar los primeros síntomas, fue atendido inicialmente en el Hospital Municipal San Andrés, desde donde fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde finalmente murió.

La confirmación oficial de que el cuadro correspondía a Hantavirus llegó recién el viernes, pocas horas antes del desenlace fatal. Hasta el momento, no se informaron nuevos casos confirmados en la localidad.

Qué dijeron desde Salud tras el fallecimiento

Luego del impacto que generó la noticia en la comunidad, habló la secretaria de Salud de San Andrés de Giles, Yamila Maccari, en una entrevista con FM Mundo, donde defendió el accionar médico y pidió extremar las medidas de prevención.

"Estamos todos muy consternados. Cuando se trata de un menor es muy movilizante, nos acoplamos al dolor de la familia", expresó la funcionaria.

Maccari explicó que el Hantavirus puede presentarse con cuadros muy diversos: “Es una enfermedad que puede ser asintomática o tener un alto porcentaje de mortalidad”. Además, señaló que en este caso la evolución fue extremadamente rápida y que los primeros síntomas no permitieron sospechar de inmediato el diagnóstico.

“No es una enfermedad que se sospeche en las primeras 24 horas de fiebre. El cuadro arrancó muy solapado y luego evolucionó de forma abrupta”, detalló.

Por qué no informan la zona del contagio

Uno de los puntos que generó debate entre los vecinos fue la falta de precisión sobre el lugar donde se habría producido el contagio. Al respecto, la secretaria de Salud fue clara: decidió no brindar esa información para evitar estigmatizaciones.

“No puedo hacer hincapié en la zona donde viven las familias. Tengo que hablar desde la prevención general, porque los roedores migran y pueden recorrer varios kilómetros”, explicó.

El Hantavirus se transmite principalmente por el contacto con excretas de roedores, especialmente en ambientes rurales o periurbanos, a través del polvo en el aire o superficies contaminadas.

Antecedentes y prevención en el interior bonaerense

Este no es el primer caso registrado en San Andrés de Giles. De acuerdo a datos del medio local Infociudad, ya se habían detectado contagios en 2019 y 2020, aunque nunca antes con un desenlace fatal.

Desde el área de Salud insistieron en las medidas preventivas, especialmente en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires: ventilar galpones cerrados, humedecer el suelo antes de limpiar, evitar acumulación de basura y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.

Mientras tanto, se realiza un seguimiento epidemiológico del grupo familiar, aunque la probabilidad de contagio entre personas es baja. También se brinda acompañamiento psicológico a los allegados del adolescente.