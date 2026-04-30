La crisis de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) alcanzó un punto sin retorno y las líneas 707, 333, 407 y 437 no volverán a prestar servicio. La situación se precipitó luego de un embargo judicial que derivó en el secuestro de cerca del 40% de su flota, lo que dejó a la firma sin capacidad operativa.

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Según informó el medio Qué Pasa, distintas fuentes vinculadas al sistema de transporte coincidieron en que es inviable que la compañía retome sus actividades con las unidades restantes. El conflicto se agravó tras más de una semana sin servicio, en medio de un paro y problemas financieros que arrastraba la empresa.

De acuerdo a lo publicado por Qué Pasa, la Justicia ordenó el embargo de los vehículos por el incumplimiento en el pago de un comodato mediante el cual la empresa había adquirido parte de su flota. Esto terminó de desarticular cualquier posibilidad de continuidad.

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Trabajadores del sector también confirmaron a ese medio que, aunque inicialmente se evaluó reacondicionar unidades antiguas para reactivar el servicio, la alternativa fue descartada rápidamente por falta de viabilidad.

En paralelo, el Municipio de San Isidro inició negociaciones con otras empresas de transporte para redefinir el esquema de recorridos y garantizar la conectividad en las zonas afectadas. “No se trata de una venta, eso se buscó durante mucho tiempo pero no había interesados”, señalaron fuentes oficiales a Qué Pasa.

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Desde la comuna indicaron que el objetivo es implementar nuevas líneas y recorridos que reemplacen a los actuales, ya que “lo que existía hasta hoy ya no va a continuar”. Sin embargo, evitaron precisar qué compañías asumirán el servicio.

Otro de los ejes centrales es la situación de los más de 400 trabajadores de la empresa, incluidos unos 250 choferes. En ese marco, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvo reuniones con empresas que podrían absorber parte del personal, con el objetivo de garantizar la continuidad laboral.

Las autoridades y actores involucrados esperan presentar un esquema alternativo en los próximos días ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que deberá aprobar los cambios. La intención es restablecer el servicio lo antes posible en San Isidro, Vicente López y Escobar, distritos que quedaron afectados por la paralización de las líneas.

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