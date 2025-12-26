Confirman tres días no laborables para el turismo: ¿cómo queda el calendario 2026 y cuántos fines de semana largo habrá?
El Gobierno oficializó este viernes tres jornadas con fines turísticos para el próximo año. Buscan generar fines de semana largos y dinamizar la actividad económica.
El Gobierno nacional oficializó este viernes en el Boletín Oficial los tres días no laborables de 2026 destinados a promover el turismo interno. La medida busca generar fines de semana largos y fortalecer la economía en distintos destinos del país.
Según la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los días elegidos son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.
La normativa se sustenta en la Ley 27.399, que permite al Poder Ejecutivo establecer hasta tres fechas anuales con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes. El objetivo central es incentivar la actividad turística y generar movimiento económico en distintas regiones del país.
El calendario 2026 combinará feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, destacándose:
- Enero: Jueves 1° (Año Nuevo)
- Febrero: Lunes 16 y martes 17 (Carnaval)
- Marzo: Lunes 23 (no laborable), martes 24 (Día Nacional de la Memoria)
- Abril: Jueves 2 (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas y Jueves Santo no laborable), viernes 3 (Viernes Santo)
- Mayo: Viernes 1° (Día del Trabajo), lunes 25 (Revolución de Mayo)
- Junio: Miércoles 17 (Paso a la Inmortalidad de Güemes), sábado 20 (Paso a la Inmortalidad de Belgrano)
- Julio: Jueves 9 (Día de la Independencia), viernes 10 (no laborable)
- Agosto: Lunes 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín)
- Octubre: Lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
- Noviembre: Viernes 20 (Día de la Soberanía Nacional)
- Diciembre: Lunes 7 (no laborable), martes 8 (Inmaculada Concepción), viernes 25 (Navidad)
