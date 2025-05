El suministro de gas natural en la Costa Atlántica podría verse afectado en los próximos días debido a una nueva fase del conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, Derivados y Afines (STIGAS) y la empresa distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. Según alertó el gremio, las medidas de fuerza iniciadas por los trabajadores podrían derivar en una baja en la presión del gas y demoras en la atención de emergencias técnicas.

La protesta, que se da en medio de una negociación paritaria estancada, tiene como detonante la oferta salarial que Camuzzi presentó para abril: apenas un 0,8% de incremento, muy por debajo del 2,8% de inflación oficial registrada ese mes. “Nos ofrecen migajas mientras la inflación sigue erosionando nuestros sueldos mes a mes. Es un insulto a la dignidad de los trabajadores”, denunció Ezequiel Serra, secretario general de STIGAS en la región.

El gremio apuntó también contra las prioridades económicas de la empresa: mientras ofrece aumentos casi simbólicos, en el último mes los accionistas de Camuzzi repartieron dividendos por más de 60 mil millones de pesos. “Ellos reparten fortunas entre accionistas, y a los que mantenemos el servicio con nuestro trabajo nos ofrecen un aumento que no cubre ni el transporte al trabajo”, agregó Serra.

Además del reclamo salarial, STIGAS denuncia el deterioro de la infraestructura y una reducción de los recursos operativos, lo que afecta directamente a la calidad del servicio y la seguridad del personal. “No sólo estamos hablando de lo económico, sino también de la seguridad con la que desarrollamos tareas de altísimo riesgo todos los días”, sostuvo el dirigente.

Las medidas de fuerza actuales —que afectan tareas técnicas, operativas y administrativas— se mantendrán dentro del marco legal, aunque el sindicato no descarta una profundización del plan de lucha si la empresa continúa sin responder. “Queremos dejar algo claro: no estamos atacando a los usuarios, sino defendiendo un servicio que está en riesgo si no se respeta a quienes lo garantizan día a día”, concluyó Serra.

Desde el gremio subrayan que el conflicto pone en juego más que una paritaria: “Lo que está en discusión no es sólo un salario, es el modelo de empresa que queremos”.