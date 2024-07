En medio de un conflicto que mantiene con los trabajadores municipales, el intendente Ricardo Marino, salió a dialogar con los manifestantes frente al palacio municipal tras el rechazo a la última propuesta salarial del Ejecutivo y el aumento por decreto.

El jefe comunal salió con parte de su gabinete, entre ellos el secretario de Gobierno, Héctor Otero, y el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Raúl Rosemberg, luego de que los propios empleados le pidieran, mientras estaban en el hall del municipio, que salga a hablar con ellos sobre su situación actual.

"Hubo un pedido de que salga afuera, y yo no tengo ningún problema en salir una y diez veces a hablar con ustedes. Para eso estoy aquí, yo siempre atendí a los trabajadores. Yo sé que ustedes están cruzando un momento difícil, como todos, aún aquellos compañeros que no tienen trabajo", expresó Marino, a los pocos minutos de haber salido hacia las escalinatas del palacio municipal.

Asimismo, les expresó a los trabajadores que el aumento salarial de 153 por ciento en 180 días. “Yo sé que no es suficiente pero superó el 60 por de la inflación oficial que no era verdadera”, dijo.

"No tengo la varita mágica, ni la bola de cristal, pero sí tengo la fuerza y el coraje para tomar decisiones. No tengo plata ni siquiera para dar los servicios, pero sí les estoy dando a ustedes. Necesito que me acompañen, yo no me voy a esconder", sostuvo.

Afirmó además que “le doy prioridad a los trabajadores, y lo he demostrado con hechos”. "Yo sé que esto es insuficiente, pero no puedo resolver lo que ustedes no pudieron en ocho años. Yo estoy tratando, en seis meses, de mejorar la situación. Yo sé que no alcanza, pero menos le alcanza a los que no tienen para comer y no tienen trabajo", recalcó.

Asimismo recordó que se reunió con el gobernador Axel Kicillof para pedir un reconocimiento por zona desfavorable, quien le dijo: “a vos no te va mal, acá vinieron varios intendentes a pedir para que le pague el sueldo y aguinaldo, y vos pagaste sueldo y aguinaldo”.

Marino también indicó que “el 80% de la coparticipación” se la está dando a los trabajadores. "Soy dirigente gremial, 51 años de trayectoria me avalan defendiendo no sólo a los empleados de comercio, sino a todos los trabajadores. Si hoy tienen la zona fría del 40%, es gracias al compañero Marino, que vino a este municipio cuando tenía 20 años", dijo haciendo autorreferencia..

Casi al cierre de su alocución, el mandatario municipal expresó: “me duele no me den la oportunidad y me den tiempo para poder resolver los problemas de ustedes”.

“Yo no me enriquecí ni me vengo a enriquecer a la municipalidad. Tengo 72 años. Estoy dando mi vida por ustedes porque sé que lo necesitan. Porque podría hacer lo contrario, irme en mi casa y quedarme tranquilo sin embargo por algo el pueblo me puso acá. Yo siempre dije quiero ser el intendente de ustedes pero yo en seis meses no puedo hacer milagros compañeros, entiéndame”, concluyó. (Fuentes: Kyrios y Patagones a diario)