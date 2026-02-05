El gobierno nacional despidió en los últimos días a más de 80 trabajadores del Hospital Posadas, uno de los centros de salud más importantes del oeste del Conurbano bonaerense, y desató un duro conflicto gremial que ya se extiende a otros hospitales y al Ministerio de Salud.

Las desvinculaciones alcanzaron al menos a 84 empleados del Posadas, hospital de jurisdicción nacional ubicado en El Palomar, partido de Morón, y fueron calificadas como “injustificadas y arbitrarias” por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas.

Desde los gremios vincularon estos despidos con los 11 ceses dispuestos en el Hospital Garrahan, donde diez de los trabajadores despedidos son delegados sindicales, y con otros 300 despidos en el Ministerio de Salud, lo que —advirtieron— configura un plan sistemático de ajuste sobre la salud pública.

Alertan por el funcionamiento del Posadas

Las organizaciones sindicales vienen denunciando desde hace meses graves problemas de financiamiento en el Hospital Posadas, que derivaron en una falta crónica de personal y en situaciones extremas donde pacientes debieron pagar atención privada de su bolsillo durante internaciones prolongadas.

Ante este escenario, la asamblea del hospital resolvió:

Exigir una mesa de negociación urgente con la conducción

con la conducción Reclamar la reincorporación de los despedidos

Mantener el estado de asamblea permanente

Participar del Cabildo Abierto en el Hospital Garrahan, previsto para el miércoles 4 a las 16, como parte de una jornada nacional de protesta en defensa de la salud pública.

¿En riesgo los hospitales de gestión compartida en la Provincia?

Uno de los puntos que más preocupación genera en la Provincia es la advertencia gremial sobre un posible avance del gobierno nacional hacia la privatización o el gerenciamiento privado de los cinco hospitales de gestión mixta (SAMIC) que funcionan en territorio bonaerense.

Se trata de:

Hospital Néstor Kirchner , de Cañuelas

, de Cañuelas Hospital René Favaloro , de La Matanza

, de La Matanza Hospital Presidente Néstor Kirchner , también en La Matanza

, también en La Matanza Hospital Bicentenario , de Esteban Echeverría

, de Esteban Echeverría Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner, de Florencio Varela

Todos forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un modelo de gestión compartida entre Nación y Provincia.

“Un plan para dinamitar la salud pública”

El secretario de Organización de FESPROSA, Jorge Yabkowski, denunció que las medidas forman parte de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública”, que atribuyó al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones.

Mientras el conflicto escala, los gremios anticipan nuevas medidas de fuerza y reclaman una intervención urgente para frenar los despidos y garantizar el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en la Provincia de Buenos Aires.