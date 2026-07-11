La situación de 30 trabajadores de la empresa textil Khamsin S.A., ubicada en Florida Oeste, partido de Vicente López, generó un conflicto laboral luego de que denunciaran que les fue impedido el ingreso a la planta donde desempeñan sus tareas.

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Segúbn publicó el medio local El Comercio Online, los empleados permanecen frente al establecimiento, ubicado en Florentino Ameghino 1280, en reclamo por la continuidad de sus puestos de trabajo y el pago de los haberes que, según afirman, permanecen adeudados.

El delegado de la Asociación Obrera Textil (AOT), Emanuel Vizgarra, sostuvo que el conflicto también incluye el incumplimiento en el pago de parte de los salarios y del medio aguinaldo, situación que afecta a las familias de los trabajadores.

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Desde el gremio indicaron que hasta el momento no lograron abrir una instancia de negociación con la empresa. Según señalaron, realizaron distintos intentos para establecer un diálogo con las nuevas autoridades de la firma, pero no obtuvieron respuesta.

Los trabajadores explicaron que la empresa estaba anteriormente bajo la titularidad de Diego Niebisky y sostienen que actualmente quedó en manos de Gabriel Corigliano, a quien vinculan con la firma Mom Sport.

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Mientras continúa la permanencia frente a la planta, desde la AOT afirmaron que cuentan con documentación y testimonios para respaldar las denuncias realizadas. Además, solicitaron la intervención de las autoridades para facilitar una mesa de diálogo, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y regularizar el pago de los salarios y el aguinaldo adeudados.