Mientras sigue el conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por los 240 despidos anunciados, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sumaron nuevas advertencias y apuntaron al impacto directo que la medida tendrá en el funcionamiento del organismo.

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La delegada Carolina González Morinigo confirmó que el pedido de cesantías proviene del Ministerio de Modernización y Desregulación y alcanza a la planta civil del organismo. En ese marco, señaló que el director del SMN, Antonio José Mauad, mantiene reuniones para intentar reducir el número de despidos, aunque advirtió que “cuando le pidan los nombres va a cumplir con la tarea”.

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Desde el gremio también denunciaron un deterioro en las condiciones laborales. “Estamos con los sueldos congelados, las paritarias son muy bajas”, sostuvo la delegada en declaraciones radiales.

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En línea con lo que ya venían alertando los trabajadores, ATE remarcó que el recorte “va a impactar muchísimo en las mediciones” y derivará en “menos información meteorológica a lo largo del país”, lo que podría afectar actividades sensibles como la aviación y el agro.

En este contexto, los empleados profundizan las medidas de protesta con cese de tareas, asambleas y ruidazos, y no descartan avanzar hacia un paro si no obtienen respuestas. “Estamos pidiendo explicaciones y buscando respuestas. Si esto sigue así, la idea es llegar al paro”, advirtieron.

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