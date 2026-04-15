El conflicto entre transportistas de granos y dadores de carga en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo sin resolución. Este martes fracasó otra reunión clave en La Plata y las protestas continúan en distintos puntos del territorio bonaerense, con impacto directo en la exportación.

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El eje de la disputa sigue siendo la actualización de la tarifa de referencia. Mientras acopiadores y entidades del agro propusieron un incremento del 14%, ese número fue considerado insuficiente por parte de los transportistas.

Las cámaras Confederación Argentina del Transporte de Cargas y Federación de Transportadores Argentinos aceptaron ese porcentaje, aunque advirtieron que debería revisarse en el corto plazo para cubrir los costos. En cambio, desde Asociación de Transportistas de Cereales y Afines rechazaron la propuesta y reclamaron una suba del 25%.

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Por fuera de esas estructuras, los transportistas autoconvocados —quienes sostienen los cortes en rutas— exigen un aumento del 35%. Esa diferencia mantiene bloqueado cualquier intento de consenso.

En paralelo, algunos focos de protesta comenzaron a desactivarse. En localidades como General Belgrano, grupos de camioneros aceptaron el 14% y levantaron las medidas de fuerza, aunque la situación está lejos de normalizarse.

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El impacto ya se siente con fuerza en los puertos del sur bonaerense. Terminales clave como Puerto de Bahía Blanca y Puerto de Quequén registran una fuerte caída en el ingreso de camiones con granos, lo que afecta la operatoria exportadora.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales advirtieron que la situación es “insostenible” y denunciaron que las protestas derivaron en un colapso de las operaciones. “Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina”, señalaron, y alertaron por el impacto económico en toda la cadena.

Según estimaciones de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, las pérdidas ya alcanzan los 100 millones de dólares. La cifra surge de buques que no pudieron completar carga, penalidades contractuales y desvío de operaciones a otros países.

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Actualmente, hay más de 50 puntos de protesta activos en distintas provincias, aunque Buenos Aires concentra la mayor cantidad de retenes. El conflicto también se replica en Córdoba, Santa Fe, Misiones y Tucumán.

En este contexto, los transportistas autoconvocados habían solicitado una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Sin embargo, desde la gestión de Javier Milei recordaron que el Estado ya no interviene en la fijación de tarifas del sector, tras la eliminación de las instancias nacionales de negociación.

Sin acuerdo a la vista y con posiciones cada vez más alejadas, el conflicto amenaza con profundizar su impacto en uno de los principales circuitos productivos del país.