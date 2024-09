Una polémica se suscitó en la reunión entre diputados y la embajadora del Reino Unido en la Argentina, Kirsty Hayes, cuando no quiso sacarse una foto grupal con la legisladora de Unión por la Patria (UP) por la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato.

La razón es por tener una remera de las islas Malvinas con la bandera nacional que decía: “Las Malvinas son argentinas”. En un video se ve cuando Propato se niega a sacarse o esconder la prenda bajo el argumento de que “los caídos son familiares” argentinos.

El presidente del grupo parlamentario, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón, intenta mediar con Propato para calmar las aguas. “No me voy a sacar la remera”, le responde la diputada opositora.

“La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto. Me parece que como argentinos todos tenemos una remera de esta en nuestras casas. Los caídos son nuestros familiares, nuestros caídos, y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo... digo porque la embajadora no quiere. Si no me piden que me corra yo de la foto”, explicó. En ese momento, los integrantes se sacaron una foto sin la embajadora.

Mientras que el diputado radical Martín Tetaz intercedió para que no la mostrase y así sacar una foto grupal. “Nosotros también tenemos caídos”, respondió Hayes.

La reunión del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se realizó en el salón Blanco del Palacio Legislativo y de ella formaron parte diputados de distintos bloques.

En el marco del encuentro, la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Argentina, Kirsty Hayes, señaló que “ambas naciones comparten una historia en común”. “Tenemos muchos intereses en los cuales podemos trabajar de manera conjunta”, puntualizó. En tanto que Almirón, el reciente presidente del GPA, remarcó “el compromiso para fortalecer los lazos entre Argentina y el Reino Unido”, al destacar la relación entre ambas naciones centrada en “el respeto mutuo y el interés común en diversas áreas”.

La reunión ocurrió en un contexto de renovado diálogo entre las cancillerías de la Argentina y Reino Unido. El martes la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se juntó con su par británico, David Lammy, en Nueva York. Allí acordaron el restablecimiento de un vuelo desde San Pablo, Brasil, a las islas Malvinas con una escala en la provincia de Córdoba y reanudar las visitas de familiares de caídos en la guerra al cementerio de Darwin. El diálogo implicó una nueva etapa de colaboración bilateral que tuvo fuertes críticas de la oposición, en especial del excanciller de la gestión de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Tras el cruce en la foto de la reunión, Propato se despachó en su cuenta de X. “En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina. Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial”, señaló

"Los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer avalaron la exigencia de la embajadora inglesa. En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS", concluyó