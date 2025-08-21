Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad reúne a más de 500 participantes y se transmite por streaming
En Vicente López se desarrolla un evento destacado vinculado a políticas inclusivas. Se desarrolla este jueves y viernes entre las 09.00 y 16.00.
La Municipalidad de Vicente López, junto con Senderos del Sembrador y COMUNIDIS (Consejo Municipal por la Inclusión de las Personas con Discapacidad), organiza el VIII Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad.
El encuentro se lleva a cabo este jueves 21 y viernes 22 de agosto, de 9.00 a 16.00, en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi, ubicado en Laprida 150, Vicente López.
Una plataforma para la innovación inclusiva
Bajo el lema “Comunidad: de ser parte a ser protagonista”, el Congreso apunta a promover y visibilizar experiencias innovadoras que impulsen la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos de vida significativos. Se busca destacar prácticas que evidencien la singularidad, subjetividad, identidad y deseo de las personas con discapacidad en sus entornos.
Ejes temáticos del encuentro
Los trabajos presentados al Congreso, locales, nacionales o internacionales, deben alinearse con los criterios de una "Buena Práctica", inspirados en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los ejes temáticos son:
- Gestión Pública
- Accesibilidad
- Inclusión Educativa
- Inclusión Cultural y Recreativa
- Vida Independiente
- Empleo
- Deporte
Modalidad y participación
La asistencia es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. El Comité Académico seleccionará las experiencias más destacadas, que luego serán expuestas de forma presencial durante el Congreso.
Además, los participantes que asistan a las dos jornadas recibirán un certificado de asistencia, validado mediante un código QR generado al completarse la inscripción.
