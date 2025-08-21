La Municipalidad de Vicente López, junto con Senderos del Sembrador y COMUNIDIS (Consejo Municipal por la Inclusión de las Personas con Discapacidad), organiza el VIII Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad.

El encuentro se lleva a cabo este jueves 21 y viernes 22 de agosto, de 9.00 a 16.00, en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi, ubicado en Laprida 150, Vicente López.

Una plataforma para la innovación inclusiva

Bajo el lema “Comunidad: de ser parte a ser protagonista”, el Congreso apunta a promover y visibilizar experiencias innovadoras que impulsen la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos de vida significativos. Se busca destacar prácticas que evidencien la singularidad, subjetividad, identidad y deseo de las personas con discapacidad en sus entornos.

Ejes temáticos del encuentro

Los trabajos presentados al Congreso, locales, nacionales o internacionales, deben alinearse con los criterios de una "Buena Práctica", inspirados en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los ejes temáticos son:

Gestión Pública

Accesibilidad

Inclusión Educativa

Inclusión Cultural y Recreativa

Vida Independiente

Empleo

Deporte

Modalidad y participación

La asistencia es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. El Comité Académico seleccionará las experiencias más destacadas, que luego serán expuestas de forma presencial durante el Congreso.

Además, los participantes que asistan a las dos jornadas recibirán un certificado de asistencia, validado mediante un código QR generado al completarse la inscripción.