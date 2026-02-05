Una familia de Berazategui que regresaba de sus vacaciones en San Carlos de Bariloche protagonizó un trágico accidente vial en la Ruta Provincial 60, que dejó como saldo la muerte de un nene de 12 años y a su hermana de 2 en grave estado.

Ads

El choque ocurrió durante la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 569, en el tramo que une las localidades de Carhué y Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí colisionaron de frente un camión Mercedes Benz con remolque y un Peugeot 308 en el que viajaban cinco integrantes de una misma familia.

Como consecuencia del impacto, Bautista Alegre, de 12 años, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Carhué, donde falleció poco después de su ingreso. Su hermana, Hanna Olivia Alegre, de apenas 2 años, fue derivada al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internada en terapia intensiva.

Ads

Según informaron medios locales como SudOeste BA y By Noticias, el automóvil era conducido por la madre de los menores, A.D., de 31 años. En el vehículo también viajaban su pareja y padre de los niños, F.A., de 40 años, y un joven de 19 años. La familia tenía como destino final su hogar en Berazategui.

La conductora sufrió una fractura en una pierna, mientras que el padre de los menores presentó lesiones de menor gravedad. El conductor del camión, un hombre de 46 años, circulaba desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Río Negro.

Ads

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carhué, efectivos policiales, personal de emergencias y ambulancias del hospital local. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del choque, entre ellas las condiciones climáticas, ya que se registraban lluvias en la zona, y la posible existencia de una maniobra de sobrepaso fallida.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de “Homicidio culposo y lesiones culposas”, indicaron fuentes judiciales.

El hecho provocó una profunda conmoción en Berazategui, donde familiares, amigos y vecinos iniciaron una colecta solidaria para ayudar a los padres a afrontar los gastos derivados del accidente. La campaña se difunde a través del alias “imp.bauhan”, según informó By Noticias.