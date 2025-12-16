Un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes en uno de los puestos internos de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en el norte del Conurbano bonaerense, donde reside el presidente Javier Milei. El hecho generó conmoción y dio inicio a una investigación judicial que continúa en curso.

Ads

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien al momento del hallazgo se encontraba cumpliendo tareas de seguridad dentro del predio. Tras el aviso, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y los servicios médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal que conduce la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Por su orden, interviene la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, que realiza las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Ads

Según informó Infobae, junto al cuerpo del soldado se habría encontrado una carta manuscrita, presuntamente dirigida a familiares y camaradas, en la que el joven mencionaría problemas económicos. Esa línea es una de las que analiza la Justicia, aunque oficialmente no se descarta ninguna hipótesis.

De acuerdo a esa misma fuente, el joven era oriundo de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El disparo que le provocó la muerte habría sido realizado con el arma reglamentaria que se encontraba junto al cuerpo, siempre según información preliminar incorporada al expediente judicial.

Ads

Desde el Gobierno nacional difundieron un comunicado oficial en el que evitaron adelantar conclusiones y remarcaron que cualquier confirmación será comunicada únicamente por la autoridad judicial competente.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, indicaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en uno de los lugares de mayor custodia del país. La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras avanzan las medidas ordenadas por la Justicia federal.