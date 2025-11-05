Mar del Plata amaneció conmocionada por la muerte de José “Josesito” Moscuzza, joven dirigente del Club Atlético Aldosivi e hijo del histórico empresario pesquero y presidente honorario de la institución, José Moscuzza padre. El trágico accidente ocurrió durante la madrugada en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 166, en Lezama, cuando el vehículo que conducía salió del camino, volcó y provocó su fallecimiento en el acto.

La familia de la #LPF lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza, ex vicepresidente de @clubaldosivi, y le envía sus condolencias a la familia, amigos e hinchas. pic.twitter.com/f4UZkZgV65 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 5, 2025

“Josesito” fue una figura muy querida dentro del club portuense. Se desempeñó como vicepresidente hasta 2024, acompañando distintas etapas deportivas del Tiburón, incluidos ascensos, descensos y el desarrollo del predio deportivo en Punta Mogotes, uno de los mayores logros de su gestión.

Además de su rol dirigencial, era una persona muy activa socialmente y pertenecía a una de las familias más reconocidas de la industria pesquera marplatense. La noticia causó gran tristeza entre allegados y simpatizantes de Aldosivi.

“Se nos fue un gran dirigente y una gran persona. Gracias por todo lo que hiciste y trabajaste por el club, José. Que en paz descanses”, expresaron desde una cuenta vinculada al club en redes sociales.

De acuerdo al sitio local 0223, en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias, Policía Vial y Policía Científica, quienes constataron el fallecimiento del joven dirigente.

