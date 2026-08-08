Lezama
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"Ingresaron 15 personas, una con código rojo": El comunicado del Hospital de Chascomús tras vuelco del micro en Ruta 2
Volcó un micro en la ruta 2, a la altura de Lezama: hay múltiples heridos, 3 de ellos en grave estado
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