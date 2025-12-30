Romina Gaetani fue internada en las últimas horas en un sanatorio de Pilar luego de sufrir un episodio de violencia de género. La actriz denunció a su pareja, Luis Cavanagh, tras ser asistida por personal médico y policial.

Según se informó, el hecho ocurrió en el Tortugas Country Club, donde un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la mujer en estado de nerviosismo y con signos de haber sido agredida.

Una ambulancia del SAME la trasladó al Hospital Central de Pilar, donde los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente y la denuncia formal.

Cavanagh, empresario de 59 años, fue imputado en la causa. Gaetani, de 48 años, fue dada de alta al día siguiente, aunque deberá ratificar su denuncia ante la Justicia.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en el programa LAM. Hasta el momento, la actriz no realizó declaraciones públicas y tampoco habló su entorno cercano.

Gaetani había presentado públicamente a Cavanagh a fines de 2023. En el programa señalaron que la relación ya había atravesado conflictos previos vinculados a episodios de celos y una separación a comienzos de 2025.