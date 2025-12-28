Una nena de 4 años murió este sábado por la tarde tras un accidente ocurrido en una de las piletas del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), uno de los clubes más tradicionales del sur del Conurbano bonaerense. La Justicia de la provincia de Buenos Aires investiga cómo se produjeron los hechos.

Ads

Según las primeras informaciones a las que pudo acceder Clarín, la niña fue encontrada sin signos vitales dentro de una piscina del predio ubicado sobre la avenida Cervantes, en la ribera quilmeña. Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

En pocos minutos arribaron tres ambulancias del SAME, que intentaron reanimarla, pero pese a las maniobras realizadas, los médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Ads

Las primeras hipótesis indican que la pequeña habría sufrido una convulsión mientras estaba en el agua, lo que derivó en el ahogamiento. Esa línea es una de las que analiza la fiscalía a cargo de la causa.

La investigación quedó en manos de la fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial Quilmes, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades.

Ads

En medio de un profundo clima de dolor, el Círculo Universitario de Quilmes anunció el cierre del club por cinco días y declaró duelo institucional. La decisión impactó de lleno en la comunidad local y en los socios de la entidad, muy arraigada en la vida social y deportiva del distrito.

El comunicado del club

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el CUQ confirmó la identidad de la víctima y expresó su acompañamiento a la familia:

“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa, quien ayer perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club. A pesar del rápido accionar del guardavida, los médicos intervinientes y el servicio de ambulancia, no pudieron reanimarla, pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para este tipo de emergencias”.

El comunicado también remarcó el impacto que la tragedia generó en la institución y confirmó que la pileta permanecerá cerrada hasta que se completen todas las instancias de la investigación, además del duelo por cinco días.