La comunidad de Sierra de la Ventana, en el partido de Tornquist, atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte del locutor y comunicador Pablo Balario, quien falleció este martes luego de sufrir una descompensación mientras participaba de la primera transmisión en vivo de un canal de streaming.

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El episodio ocurrió durante el debut de Comadreja TV, un proyecto audiovisual independiente que Balario había impulsado junto a un grupo de colegas. Según trascendió, la transmisión llevaba aproximadamente una hora y veintitrés minutos cuando el conductor comenzó a sentirse mal de manera repentina.

Quienes compartían el estudio intentaron asistirlo de inmediato mientras se interrumpía la emisión. Sin embargo, el comunicador sufrió un infarto masivo y falleció, provocando una fuerte conmoción entre sus compañeros y quienes seguían la transmisión.

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Balario era una de las voces más conocidas del sudoeste bonaerense. A lo largo de su trayectoria trabajó en distintos medios radiales de la región y fue habitual conductor y animador de festivales, celebraciones populares y eventos comunitarios, consolidándose como una figura muy querida por los vecinos de Sierra de la Ventana y localidades cercanas.

Horas antes del estreno del programa, el propio periodista había expresado en sus redes sociales su entusiasmo por el inicio de esta nueva etapa vinculada a los medios digitales, invitando a la comunidad a seguir el lanzamiento del proyecto.

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Tras conocerse la noticia, colegas, instituciones, vecinos y allegados manifestaron su dolor a través de las redes sociales, donde destacaron su profesionalismo, su compromiso con la comunicación local y la cercanía que mantuvo durante años con la comunidad.

La muerte de Pablo Balario generó un profundo impacto en Sierra de la Ventana y en todo el distrito de Tornquist, donde era ampliamente reconocido por su labor en los medios y su permanente participación en la vida cultural y social de la región.