Camilo Isabella Valenzi, un adolescente de 15 años que perdió la vida en el local bailable Club XXI, sobre avenida Calchaquí en Quilmes Oeste.

De acuerdo a la información conocida, Camilo se descompensó dentro del boliche y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida.

Sin embargo, familiares y allegados aseguran que el menor habría recibido golpes tras una discusión con la persona que le prestó el DNI para entrar.

La causa quedó en manos de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien dispuso el protocolo de rigor y ordenó la autopsia para determinar con precisión qué ocurrió esa noche en el boliche de Quilmes Oeste.

En las últimas horas, las redes se llenaron de mensajes recordando al adolescente y pidiendo justicia. Su hermana expresó en un sentido posteo: “Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche Club 21. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”.

Además, pidió a quienes estuvieron presentes esa noche y fueron testigos de lo ocurrido que se acerquen a aportar información.