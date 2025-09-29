El Club Brandsen lanzó un comunicado oficial este domingo tras la repentina muerte de Agustina Russo, jugadora de Belgrano Day School Hockey, quien falleció durante un encuentro disputado en sus canchas de Los Hornos.

Ads

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Agustina Russo durante la jornada deportiva", inicia el texto que brindó detalles sobre lo sucedido en la tarde del sábado en 52 y 161.

Y añade: “La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia: Una médica presente en el lugar comenzó las maniobras de reanimación, mientras se daba aviso al servicio de emergencias SUM y al 107. El equipo médico continuó con las tareas de reanimación durante más de una hora, pero lamentablemente no fue posible revertir la situación y Agustina falleció en el lugar”.

Ads

“Durante todo el proceso se acompañó a sus compañeras de equipo, a su cuerpo técnico y, posteriormente, a su familia, hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente”, agregaron desde el club platense.

“Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes, tanto de Belgrano Day School como de nuestro equipo. Nuestras jugadoras permanecieron en el lugar acompañando y se brindó asistencia a quienes lo necesitaron. Acompañamos en este inmenso dolor a la familia, amigas, compañeras y cuerpo técnico de Agustina, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, concluyeron.

Ads