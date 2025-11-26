El Consejo de Mayo, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con los representantes de la oposición, empresarios y la CGT, al cabo de la cual se confirmó el envío del proyecto de Reforma Laboral al Congreso.

De la cita en la Casa Rosada participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Martínez anticipó en el ingreso a la reunión sus reparos con la letra chica de la reforma y que, si bien no se conoce el proyecto, la CGT rechazará todo aquello que lesione derechos de los trabajadores, informó Agencia Noticias Argentinas.

Hoy tuvimos la última reunión del Consejo de Mayo previa a la presentación del informe final que se realizará el próximo 9 de diciembre. Un trabajo en conjunto que se ha llevado adelante con el aporte de cada uno de sus miembros.



Fin. pic.twitter.com/yEejfmNARA — Manuel Adorni (@madorni) November 26, 2025

"Habría que preguntárselo al Gobierno (el contenido del proyecto de reforma laboral). No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante", sostuvo el titular de la UOCRA al retirarse.

Sobre los trascendidos de la iniciativa, sostuvo: "No estamos de acuerdo en todos los puntos". Y agregó que la existencia de un proyecto que sea un retroceso para la situación de los trabajadores "sigue siendo una pretensión para nosotros pero no para el Gobierno".

Al término del intercambio, el diputado Ritondo reveló: "No está el proyecto definitivo. Hay diferencias, por una lado desde la UIA lo quieren de una manera y desde la CGT de otra. Nosotros que tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal".

Sin embargo, reconoció las diferencias entre los consejeros: “Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100% pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”.