“Las relaciones entre nuestros países resultan estratégicas para consolidar una agenda común de desarrollo, integración productiva y fortalecimiento institucional en la región”, dijo Fernando Gray con respecto a su reunión con Yamandú Orsi durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Y añadió: “Desde hace muchos años compartimos una visión y sostenemos el compromiso con la cooperación entre los gobiernos locales y nacionales”.

Gray es actualmente vicepresidente de la red Mercociudades, la cual será presidida desde el año próximo por la Intendencia de Canelones (Uruguay).

