Consejo Interamericano de Comercio y Producción: Fernando Gray se reunió con el Presidente de Uruguay Yamandú Orsi
En el marco del evento concretado en CABA, el Intendente de Esteban Echeverría y ex presidente en dos oportunidades de Mercociudades mantuvo un encuentro con el mandatario uruguayo.
“Las relaciones entre nuestros países resultan estratégicas para consolidar una agenda común de desarrollo, integración productiva y fortalecimiento institucional en la región”, dijo Fernando Gray con respecto a su reunión con Yamandú Orsi durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) realizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Y añadió: “Desde hace muchos años compartimos una visión y sostenemos el compromiso con la cooperación entre los gobiernos locales y nacionales”.
Gray es actualmente vicepresidente de la red Mercociudades, la cual será presidida desde el año próximo por la Intendencia de Canelones (Uruguay).
