La familia Rabella Ferreri informó sobre la favorable evolución de Ronen, el niño de un año y medio que se encuentra en tratamiento luego de haber contraído el Síndrome Urémico Hemolítico.

Según detallaron al medio huanguelense "Radio Universal" a través de una carta, este jueves 15 de enero recibieron una noticia alentadora tras los estudios de rutina.

Los análisis de laboratorio realizados en el Hospital Penna de Bahía Blanca arrojaron resultados muy positivos, por lo que el niño no necesitará continuar con diálisis. Actualmente, el único punto en observación es el nivel de glóbulos rojos, existiendo la posibilidad de una nueva transfusión.

Indicaron además que el próximo sábado se realizará un último control y, de continuar la evolución favorable, se retirará el catéter y permanecerán un día más en observación antes de regresar a su hogar.

En la carta, la familia agradeció el acompañamiento de la comunidad de Huanguelén y destacó especialmente la labor humana y profesional del equipo de salud del Hospital Penna, así como la fortaleza demostrada por Ronen durante todo el proceso.

Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave causada, en la mayoría de los casos, por la bacteria Escherichia coli, que habita en el intestino de las vacas y otros animales de granja. Afecta principalmente a niños y niñas menores de cinco años, aunque también puede presentarse en personas mayores y adultos.

El SUH compromete especialmente el funcionamiento de los riñones y puede resultar mortal si no se detecta y trata a tiempo.

Cómo se transmite

La bacteria se contrae al consumir agua o alimentos contaminados, especialmente cuando están mal cocidos. Entre las principales vías de transmisión se encuentran:

Carnes poco cocidas, en especial la carne picada.

Verduras crudas.

Leche y productos lácteos sin pasteurizar.

Contaminación cruzada al utilizar los mismos utensilios o superficies para alimentos crudos y cocidos.

Agua no potable.

Manos contaminadas y contagio de persona a persona.

Baños en aguas contaminadas.

Síntomas de alerta

El cuadro suele comenzar con diarrea, muchas veces con presencia de sangre, acompañada de dolores abdominales y vómitos. En los casos más graves pueden aparecer palidez, disminución en la eliminación de orina, alteración de la conciencia, convulsiones y otros síntomas neurológicos.

Medidas de prevención

Desde APRESUH reiteraron una serie de recomendaciones clave para prevenir el SUH:

Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales.

Cocinar bien las carnes hasta que no queden rosadas ni jugosas, especialmente la carne picada.

Consumir únicamente lácteos pasteurizados.

Utilizar solo agua potable para beber, cocinar o lavar alimentos; ante dudas, agregar dos gotas de lavandina por litro y esperar media hora.

Evitar la contaminación cruzada usando diferentes utensilios y superficies para alimentos crudos y cocidos.

Mantener la cadena de frío de los alimentos.

Bañarse únicamente en aguas recreacionales seguras.

Qué hacer ante la aparición de síntomas

Ante la presencia de diarrea con sangre, especialmente si se acompaña de vómitos, palidez o disminución de la orina, se recomienda concurrir de inmediato al centro de salud más cercano. Además, los especialistas advierten que el uso de antibióticos sin indicación médica puede generar complicaciones y favorecer la aparición del SUH.