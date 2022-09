En principio, la medida de fuerza continuará hasta este jueves, pero los dirigentes no descartaron continuar con el acampe.

Reclaman más planes sociales, pero el Gobierno, en el marco del ordenamiento de la macroeconomía que propone Sergio Massa, se niega a dar el brazo a torcer.

"No hay ninguna propuesta formal del Gobierno. No nos llamaron, no nos convocaron a una reunión. No sabemos qué quieren porque realmente necesitamos respuestas en serio y no ha habido ni siquiera una reunión", dijo Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Si bien la protesta se concentra frente al Ministerio de Desarrollo Social, los movimientos sociales -opositores al Gobierno- saben que Massa es el principal obstáculo para acceder a mayor cantidad de planes, ya que el tigrense busca una reducción del gasto para frenar el deficit.