“El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, señala el parte del SMN.

Y agrega: “No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”.

El aviso rige para el AMBA, parte del norte y la costa de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar este lunes en horas de la noche.



