Continúa el alerta meteorológico para el AMBA y parte de de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este lunes.
“El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, señala el parte del SMN.
Y agrega: “No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”.
El aviso rige para el AMBA, parte del norte y la costa de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar este lunes en horas de la noche.
