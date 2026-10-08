“El área será afectada por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señala el parte del SMN.

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El aviso rige para este jueves en horas de la madrugada, y alcanza a prácticamente toda la costa bonaerense.

Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la mañana.

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