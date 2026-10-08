Continúa el alerta meteorológico por lluvia para la costa bonaerense
Tras las intensas precipitaciones en diversas regiones de la Provincia, el SMN mantiene el aviso de rango amarillo para este jueves.
“El área será afectada por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señala el parte del SMN.
El aviso rige para este jueves en horas de la madrugada, y alcanza a prácticamente toda la costa bonaerense.
Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la mañana.
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