Continúa el mal clima: Rige doble alerta meteorológico para la costa bonaerense
Tras un fin de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos avisos de rango amarillo para este lunes, por lluvia y viento para regiones de la Quinta Sección de la Provincia de Buenos Aires.
“El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas”, señala el parte del SMN para la costa bonaerense que rige para este lunes por la madrugada y la mañana.
A su vez, el organismo lanzó otro aviso para la región, esta vez por viento.
“El área será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indica el documento.
Se prevé que en horas de la tarde las condiciones tiendan a mejorar, y no quedará ninguna zona para alerta en la Provincia por la noche del lunes.
