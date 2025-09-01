“El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas”, señala el parte del SMN para la costa bonaerense que rige para este lunes por la madrugada y la mañana.

A su vez, el organismo lanzó otro aviso para la región, esta vez por viento.

“El área será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indica el documento.

Se prevé que en horas de la tarde las condiciones tiendan a mejorar, y no quedará ninguna zona para alerta en la Provincia por la noche del lunes.





