El paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue afectando a miles de pasajeros este sábado, luego de que varias empresas no depositaran la totalidad de los sueldos. Desde la UTA advirtieron que la medida de fuerza continuará hasta que se complete el pago.

En las primeras horas del día, las líneas afectadas seguían siendo: 22, 159, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619 y 707. Algunas, como la 55, comenzaron a normalizarse con la salida de pocas unidades, mientras que la 148 anunció un servicio reducido para “evitar males mayores”.

El gremio reiteró que la abstención de tareas se mantiene empresa por empresa, en función de los depósitos salariales. “A medida que se abone lo adeudado, los servicios se irán restableciendo”, señalaron.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, tomaron distancia del conflicto y responsabilizaron a las operadoras. “No es competencia de la Secretaría de Transporte cómo las empresas privadas gestionan el pago de haberes. Si hay paros, las empresas deben resolver los reclamos de sus empleados”, indicaron fuentes oficiales.

La negociación continúa, pero no hay un horario confirmado para la normalización plena del servicio.

