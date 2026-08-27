Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1. Alpine confirmó este jueves por la mañana que el piloto de Pilar continuará como titular durante la temporada 2027, por lo que mantendrá la dupla con el francés Pierre Gasly.

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"Continúa la aventura", anunció la escudería a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen de Colapinto y la confirmación de su continuidad para el próximo campeonato.

La noticia extiende una historia que comenzó de manera inesperada. En mayo de 2025, Colapinto llegó a Alpine para reemplazar a Jack Doohan y disputar inicialmente cinco carreras. Sin embargo, aquella oportunidad se transformó en una continuidad que ya acumula 30 Grandes Premios con la escudería.

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Franco Colapinto will continue to race with Alpine next season after the Enstone-based squad announced he will partner Pierre Gasly in an unchanged line-up 🚨#F1https://t.co/FMK2yUo6sG — Formula 1 (@F1) August 27, 2026

El piloto argentino había llegado desde Williams mediante una cesión por cinco años, aunque ese acuerdo no significaba automáticamente que fuera titular de Alpine. Por eso, sus representantes debieron negociar su continuidad y finalmente consiguieron asegurarle un nuevo año como piloto titular.

El contrato es confidencial, aunque trascendió que podría tratarse de un vínculo 1+1, que le garantizaría la temporada 2027 y dejaría abierta la posibilidad de continuar también en 2028.

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Continuing the journey ✍️@francolapinto completes our line-up for 2027 💙 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Colapinto se ganó su lugar en la pista

La decisión de Alpine también responde al rendimiento que el pilarense mostró durante la temporada. Sumó puntos en seis de los primeros 12 Grandes Premios, incluido el sexto puesto conseguido en Canadá, hasta ahora el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.

Además, construyó una importante regularidad. Lleva 29 carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros y acumula 623 días sin abandonar una competencia por un DNF.

Colapinto suma actualmente 24 puntos en la Fórmula 1, de los cuales 19 fueron conseguidos durante esta temporada.

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La continuidad también tiene un peso histórico para el automovilismo argentino. En diciembre, Colapinto se convertirá en el primer argentino en completar un Mundial de Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane, en 2000.

Y en 2027 será el primer piloto argentino en comenzar una segunda temporada completa en la categoría desde Carlos Reutemann, quien lo hizo entre 1980 y 1981.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

De aquel debut a una historia que no se detiene

Colapinto debutó en la Fórmula 1 el 1° de septiembre de 2024, con Williams, y terminó en el duodécimo puesto. Dos semanas después, en Azerbaiyán, consiguió el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la máxima categoría.

Desde entonces, su carrera tomó velocidad.

Our Team for 2027. pic.twitter.com/PnDr2evLSt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

El piloto de Pilar se convirtió en una de las figuras argentinas más importantes del automovilismo internacional y ahora tendrá por delante otra temporada completa para consolidarse en la categoría.

La confirmación de Alpine llega, además, después de una etapa de rumores sobre posibles movimientos en la grilla. Williams ratificó a Alex Albon y Carlos Sainz, mientras que Max Verstappen confirmó su continuidad en Red Bull, movimientos que terminaron de despejar el escenario para el futuro de Colapinto.

Aquellas cinco carreras que parecían ser una oportunidad breve terminaron convirtiéndose en una historia mucho más larga. Ahora, Alpine volvió a apostar por el pilarense y "la aventura" continuará durante toda la temporada 2027.