Continúa vigente el alerta meteorológico por tormentas para el norte de la Provincia de Buenos Aires
Tras una jornada inestable, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el aviso, de rango amarillo, para este jueves.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN para este jueves.
Y añade: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
El aviso alcanza al norte de la Provincia de Buenos Aires. Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la mañana.
