“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN para este jueves.

Ads

Y añade: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El aviso alcanza al norte de la Provincia de Buenos Aires. Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la mañana.

Ads

Ads