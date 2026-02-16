Con cierto letargo, la CGT venía pensando en medidas de acción contra la reforma laboral, pero la tracción de Javier Milei a la reforma laboral (quiere que sea sancionada este mes) y el enojo creciente de las bases trabajadoras empujaron a los líderes de la central a apresurar los tiempos.

En este sentido, este lunes a las 11.00 se reunirá de manera virtual el secretariado general para avanzar en el armado de una huelga nacional, un cambio importante en la estrategia cegetista, más cerca del diálogo que de la acción directa.

Se prevé que se anuncie la convocatoria a un paro general tras el cónclave, en rechazo a la reforma que impacta directamente en la masa laboral del mundo privado y en el ámbito gremial.

