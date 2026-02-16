Contra la reforma laboral: Reunión de la CGT apurada por las bases para que convoque a un paro general
La cumbre del Consejo Directivo de la central obrera tendrá lugar este lunes; sin embargo, ya dejaron entrever que están dadas las condiciones para llamar a una medida de fuerza de alcance nacional en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei y sus aliados.
Con cierto letargo, la CGT venía pensando en medidas de acción contra la reforma laboral, pero la tracción de Javier Milei a la reforma laboral (quiere que sea sancionada este mes) y el enojo creciente de las bases trabajadoras empujaron a los líderes de la central a apresurar los tiempos.
En este sentido, este lunes a las 11.00 se reunirá de manera virtual el secretariado general para avanzar en el armado de una huelga nacional, un cambio importante en la estrategia cegetista, más cerca del diálogo que de la acción directa.
Se prevé que se anuncie la convocatoria a un paro general tras el cónclave, en rechazo a la reforma que impacta directamente en la masa laboral del mundo privado y en el ámbito gremial.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión