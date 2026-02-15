La CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general si avanza en la Cámara de Diputados la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La definición formal podría conocerse este lunes, cuando se reúna el Consejo Directivo de la central sindical.

Ads

En la antesala del encuentro, el cosecretario general Cristian Jerónimo, referente del Sindicato del Vidrio, sostuvo que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Y anticipó que trabajarán “para construir una gran huelga contundente” si el tratamiento legislativo sigue su curso.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y será debatido esta semana en comisiones de la Cámara Baja. En ese contexto, Jerónimo envió un mensaje directo a los diputados nacionales: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

Ads

🔴"LA HUELGA GENERAL VA A TENER UNA GRAN ADHESIÓN EN TODO EL PAÍS"



🎙️Cristian Jerónimo adelanta con @VillarruelDario que la CGT impulsará un paro nacional ante la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. #SecretoDeSumario pic.twitter.com/fbVPmlwGxJ — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) February 15, 2026

El dirigente también cuestionó a los legisladores que acompañaron la iniciativa en la Cámara alta. “Fueron muy irresponsables a la hora de priorizar a la gente”, lanzó, y sostuvo que la norma “va en contra de los derechos de los trabajadores” y tiene “una redacción maliciosa y carga ideológica”.

Cristian Jerónimo.

Además, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalar que el objetivo oficial es “romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores”.

Ads

Puede interesarte

Presión interna y movilización

Mientras la conducción cegetista define los pasos a seguir, crece la presión interna. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran gremios como la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día en que la reforma sea tratada en Diputados.

Desde ese sector reclaman que la CGT convoque formalmente a un paro general para darle mayor volumen político a la protesta y mostrar rechazo en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires, donde el impacto de cualquier modificación en el régimen laboral tiene fuerte peso en la industria y el empleo.

De concretarse, sería una de las primeras medidas de fuerza de alcance nacional en 2026 y marcaría un nuevo capítulo en la tensión entre el movimiento obrero y el Gobierno por el rumbo económico.