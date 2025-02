"La experiencia empírica (SIC) me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo", dijo Mauricio Macri en redes sociales esta miércoles por la noche, luego de haber realizado una reunión con la mesa ejecutiva de su partido.

Y añadió: "La confianza en la Justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar".

Simpatizantes libertarios le recordaron al ex Presidente su similar accionar en los albores de su gestión en Casa Rosada.

No obstante, el ex Ministro de Cambiemos Hernán Lacunza sostuvo que el nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz ante la CSJN, por aquel entonces, fue diferente a la situación actual.

“Rosenkrantz y Rosatti no fueron designados por decreto. Fueron propuestos en diciembre de 2015, pero ni asumieron en comisión. Luego fueron aprobados por el Senado en junio de 2016, previo dictamen favorable de la comisión de acuerdos. Diferente a hacerlo a 3 días del inicio de sesiones, luego de un período donde el Senado tuvo 9 meses para prestar acuerdo, y decidió no hacerlo”, sostuvo el titular de Economía de Macri.