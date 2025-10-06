El Frente de Unidad Docente de Buenos Aires, que conforman AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, convocaron a una jornada de protesta para la visibilización del recorte y el ajuste del gobierno nacional, dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública.

La medida se tomó tras una reunión del FUDB donde decidió convocar a una Jornada de Protesta este día miércoles 8 de octubre.

Entre sus reclamos enumeran la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), en defensa de los fondos nacionales para el IPS y de todas las partidas para Educación.

También la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, el rechazo al Presupuesto 2026, por una nueva Ley de Financiamiento y por el financiamiento de la ley de Educación Técnica Profesional.

“A partir de estos reclamos, el miércoles 8 de octubre realizaremos una jornada de protesta, de reclamo y visibilización de la situación que estamos atravesando, consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento del gobierno Nacional, convocando a diferentes plazas públicas en cada uno de los distritos dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la Educación Pública y los derechos de las y los Trabajadores de la Educación”, indicaron.

