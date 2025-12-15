El gremio de controladores aéreos anunció un nuevo cronograma de medidas de fuerza que impactará sobre vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas, en plena antesala de las fiestas de fin de año. La decisión fue tomada tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) ya había realizado el mes pasado interrupciones parciales en la operación, que afectaron principalmente a la aviación de carga. Desde el sindicato aseguran que la empresa estatal incumplió acuerdos previos y que, pese a los reclamos, no hubo respuestas concretas, motivo por el cual resolvieron avanzar con un plan de lucha más amplio.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo, no sólo en materia salarial sino también frente a la grave situación operativa que venimos denunciando”, expresó Atepsa en un comunicado.

Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio, la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria.

El sindicato advirtió además que la situación salarial es “angustiante” y denunció que, ante el crecimiento de las operaciones aéreas, muchos trabajadores deben tener dos o tres empleos para llegar a fin de mes, en contradicción con los principios establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Desde EANA, en tanto, ratificaron su voluntad de continuar el diálogo y sostuvieron que la postura de Atepsa resulta “intransigente” y perjudica a los propios trabajadores. La empresa informó que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.

El viernes pasado ya se había realizado una audiencia virtual ante esa cartera, aunque sin resultados. “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”, señalaron desde EANA, y aclararon que, hasta tanto no concluyan las reuniones, no dan por cerrado el proceso de diálogo.

En este contexto, el gremio confirmó el cronograma de paros, que será el siguiente:

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Atepsa aclaró que las medidas impactarán únicamente en los despegues, ya que se restringirán las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones en emergencia, los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.