Durante octubre, la Provincia de Buenos Aires reforzó los operativos de seguridad y prevención vial en los principales corredores del territorio bonaerense. En total, se fiscalizaron 38.645 vehículos y se realizaron más de 35 mil test de alcoholemia, de los cuales el 1,3% arrojó resultado positivo, según datos del Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Martín Marinucci.

Las jornadas de control se desplegaron en 38 puntos de fiscalización permanentes y 40 operativos multiagenciales, alcanzando a 31 municipios con la participación de 64 agentes inspectores. A esto se sumaron tres megaoperativos y dos controles específicos a choferes profesionales, con foco en el transporte público y de cargas.

Entre los resultados más relevantes, se labran 1.743 infracciones y se retuvieron 1.223 licencias de conducir por irregularidades como documentación vencida o apócrifa. Los controles se concentraron en rutas de alto tránsito y zonas turísticas, entre ellas la autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2, la Ruta 11, la Ruta 3 y la Ruta 8.

En los últimos días, se realizaron operativos destacados en Maipú y Las Toninas, donde se verificó documentación y se llevaron a cabo test preventivos de alcoholemia con la supervisión de autoridades provinciales y del intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús.

Desde la cartera que encabeza Martín Marinucci, destacaron que “el control salva vidas” y remarcaron que el objetivo no es sancionar, sino prevenir accidentes y promover una conducción responsable. “Queremos que los bonaerenses lleguen seguros a destino”, afirmaron, al tiempo que insistieron en la importancia de no conducir si se consumió alcohol.

Desde febrero hasta octubre, la Provincia fiscalizó más de 174 mil vehículos y realizó más de 177 mil test de alcoholemia. En esa línea, el Ministerio adelantó que próximamente se pondrá en marcha el Operativo Sol, que reforzará la presencia de agentes y controles en rutas bonaerenses durante la temporada de verano 2025-2026, con especial atención en los corredores turísticos del Atlántico.