por Aldana Farinelli

Lucas Tejada, más conocido como “Lutte”, tiene 20 años y es vecino de Florencio Varela. En abril de 2021 tuvo la idea de crear un juego estilo GTA basado en el Conurbano.

“En mis tiempos libres me gusta crear cosas, me gusta usar Photoshop, Premiere, me gusta programar, esa fue una de las principales cosas que me hizo meterme en Conurlife”, expresó el joven.

Lucas ya había tenido un invento que se había vuelto viral tras un video suyo en TikTok donde se lo veía usando unas gafas de realidad virtual creadas por él mismo.

“En cuarentena, aburrido hice unas gafas de realidad virtual porque estaba obsesionado con que las quería tener y salen muy caras, entonces me hice unas de cartón con unos led en la punta que la cámara de mi computadora detectaba los led y simulaba el movimiento de la cabeza y mi mamá me grabó, y la subió a Tik Tok y ahí se hizo viral el video. La gente diciéndome que estudie programación y esa fue una de las inspiraciones para comenzar el juego”, recordó Lucas.

El joven es autodidacta y admite que aprendió a programar “investigando, leyendo, tocando todo lo que hace la computadora voy descubriendo. Del aburrimiento sale cada cosa”.

¿Cómo surgió Conur Life?

Después de eso que se hizo viral y que la gente en Tik Tok me dijo que estudie programación fue un poco la inspiración y dije bueno, yo siempre le tuve miedo, pero dije “vamos a intentarlo”. Busqué cursos en internet, pero salen caros entonces preferí usar Youtube y Google, porque era gratis, entonces intenté estudiar a partir de ahí y hacer un juego chiquito para que jueguen mis amigos, mi familia, pero bueno se fue desbordando todo, mi hermano que me decía que agregue una cosa, otra, y de a poco el juego se fue convirtiendo en un GTA que es básicamente mi principal inspiración, el famoso GTA, lo jugué desde chiquito y siempre quise una versión argenta de ese juego porque era increíble el hecho de poder recorrer libremente una ciudad y que fuese Argentina y ocurrieran cosas como pasan aca seria graciosisimo, y como vi que casi no existían y los pocos que habia casi no estaban terminados o publicados y no se podía jugar dije voy a intentar hacer el mio.

¿Qué situaciones del Conurbano plasmaste en el juego?

Desgraciadamente las más realistas porque el conurbano suele ser bastante peligroso, pero es una exageración bastante cómica, es una parodia de lo que es Florencio Varela y de las cosas que podemos llegar a vivir acá. Vos estas caminando y de repente te podes encontrar un chabon robandole a otro, aparece un policía, le empieza disparar a ese, se arma un despelote, empiezan a explotar los autos, es medio una exageración, es otro nivel. Haces dos cuadras y te pisa un auto, o te meten un tiro. Aca no pasa lo mismo, pero es una parodia.

¿Hay escenarios de Florencio Varela que sean reconocibles?

Si, yo se lo hice probar a muchas personas de acá y la mayoría encuentra las referencias que puse ya que están apropósito, la más recurrente es el monumento a la bandera, el bicho canasto, que es acá es una especie de cóndor arriba de un montón de piedras con la bandera argentina y está dentro del jeugo, hay muchos locales, tiendas de aca, esta el hospital Mi Pueblo que se llama “Mi barrio”, son guiños con diferencias para, obviamente, no molestar a nadie, ni tener problemas de derechos de autor, esta la peatonal Monteagudo, la Plaza de los Enamorados, todo, te podes encontrar con áreas más bajas, altas, zonas comerciales, todo lo que vos veas aca, las calles de tierra, asfaltadas pero rotas, las cosas de que uno se queja pero te sientes identificado si lo ves en el juego.

En tus redes se puede ver que pediste consejos a tus seguidores a la hora de armar el juego, ¿Fue algo colaborativo?

Si, en ese entonces cuando recién empezaba con el juego no tenía muchos seguidores. Yo estaba haciendo los peinados de los jugadores, porque se puede personalizar totalmente, con camisetas de Boca, River, Racing, Defensa y Justicia, y preguntaba en Instagram si se les ocurria algun peinado, alguna cosa y me decían que ponga uno pelado, con ayuda de la gente fui tomando más ideas y con ayuda de mi hermano, que hizo la parte de los sonidos porque sabe mucho de audio, después con los gráficos, códigos y todo lo hice yo solo, es mi primer proyecto, nunca hice uno antes.

¿Cuánto tiempo te llevó desde que lo empezaste a diseñar?

Empecé en abril del 2021, comencé desde cero, estuve dos o tres meses inactivo buscando trabajo y tuve que dejarlo de lado pero después volví y la gente me volvió a recibir.

¿Ya está disponible para jugar?

Ya está disponible en una versión beta. El jeugo no esta 100% terminado, ahora estoy trabajando en eso. Ya lo pueden encontrar desde el celular quiens tengan Android buscando en Play Store Conur Life, y para los que están en la computadora buscando Conur Life en Google ya está publicado. No está para iOS porque tenes que pagar para publicar el jeugo y estoy juntando unos pesos. Más adelante va a estar en Steam, que es una versión paga que va a agregar alguna cosa para aquel que quiera apoyar, pero el juego va a seguir siendo gratis para aquel que quiera apoyar.

¿Te sorprendió la repercusión que tuvo?

Si, obviamente. Ya estaba sorprendido por lo de las gafas pero pensé que con el juego iba a tardar en hacerlo no iba a tener repercusión además quería que lo jueguen mis amigos, mi familia, no esperaba tanta cosa, pero aca estoy.

¿Ya pensaste en algún otro juego?

Si, estoy pensando que después de esto voy a ver si consigo unos pesos para trabajar con gente, alquilar algún lugar donde poder estar con empleados y tratar de hacer el Conur Life II quizás en 3d, pero eso mucho más adelante y es si llego a ganar algo de dinero, sino no voy a poder hacerlo.

Jugalo desde tu PC en: https://luttejada.itch.io/conurlife

Descargalo para tu celular acá