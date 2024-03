El gobernador Axel Kicillof llegó pasadas las 16.50 a la Legislatura bonaerense para encabezar el discurso de apertura para el 152° período legislativo de la provincia. En las afueras del Palacio legislativo, cientos de personas se acercaron para seguir el discurso del mandatario bonaerense, donde además expresaron las problemáticas que enfrentan en este contexto de crisis económica.



La difícil situación que atraviesan los comedores comunitarios volvió a ponerse en relieve a través del testimonio de Giselle, coordinadora de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón. En una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com, Giselle compartió detalles sobre la realidad que enfrentan día a día en la localidad de Los Hornos, donde se encuentra el comedor que ella coordina.

Puede interesarte

"Vinimos a acompañar a Axel Kicillof para que sienta que tiene nuestro apoyo", expresó Giselle, haciendo referencia al respaldo al gobernador. Sin embargo, su principal preocupación radica en la situación de los comedores comunitarios y la creciente demanda de asistencia alimentaria.

En ese sentido, la activista describió la crítica situación del comedor en Los Hornos, donde cada vez más personas concurren en busca de alimentos. A pesar de contar con cierto nivel de provisión, Giselle destacó que la demanda supera la capacidad de abastecimiento del comedor, llegando al punto de tener que negar alimentos a algunas personas.

Giselle y Vilma conversaron con LaNoticia1.com.

“La dependencia de fondos tanto nacionales como provinciales es insuficiente. Desde Nación ya no llega nada. Y si bien algo llegó desde la provincia, fue en cantidad mínima y no alcanza para cubrir las necesidades de la creciente cantidad de personas que requieren asistencia en los comedores comunitarios”, explicó ante los micrófonos de nuestro portal.

Además, otra de las coordinadoras llamada Vilma señaló que la mayoría de las responsables de los comedores son mujeres, quienes día a día se enfrentan a la difícil tarea de mantener a flote estos espacios de solidaridad. A pesar de las adversidades, ellas continúan luchando por brindar un servicio fundamental para la comunidad. “Hacemos lo que podemos”, explicó.

Puede interesarte

“Yo sinceramente vine por mi nene porque no tengo con quién dejarlo y porque quiero que tenga un futuro. Ojalá que cambie todo para bien, no para mal, pero la situación que hay hoy en día por los comedores o la situación en que estoy viviendo con mi nene, la verdad que no me lo esperaba. Soy boliviana pero estoy hace 32 años acá en Argentina”, precisó la mujer.

"Hoy le hicimos la comida a los chicos antes de venir, de ocho a once y media de la mañana dejan los tuppers, después vienen a buscar, y bueno, cuando terminamos todo nos vinimos", precisó Vilma, que se hizo presente en la plaza frente a la Legislatura para seguir el discurso del gobernador. “Lo triste es que cada vez más gente viene con su tupper porque no tiene para comer, prácticamente se duplicaron en los últimos meses”, concluyó.