La selección argentina debuta en la Copa América 2024 el próximo 20 de junio en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, frente a Canadá, equipo que hizo historia al clasificar por primera vez a este torneo.

Luego el rival será Chile, ahora dirigido por Ricardo ‘Tigre’ Gareca, en New Jersey. Y por último cierra del Grupo A con Perú el 29 de junio en Miami.

Puede interesarte

FIXTURE COPA AMÉRICA 2024

Grupo A

Fecha 1

20/6: Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta)

21/6: Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington)

Fecha 2

25/6: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey)

25/6: Perú vs. Canadá (Children's Mercy Park, Kansas City)

Fecha 3

29/6: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami)

29/6: Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

Grupo B

Fecha 1

22/6: México vs. Jamaica (NGR Stadium, Houston)

22/6: Ecuador vs. Venezuela (Levi's Stadium, Santa Clara)

Fecha 2

26/6: Ecuador vs. Jamaica (Elleglant Stadium, Las Vegas)

26/6: Venezuela vs. México (Sofi Stadium, Inglewood)

Fecha 3

30/6: Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin)

30/6: México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale)

Grupo C

Fecha 1

23/6: Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington)

23/6: Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami)

Fecha 2

27/6: Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, New Jersey)

27/6: Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Fecha 3

1/7: Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City)

1/7: Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando)

Grupo D

Fecha 1

24/6: Brasil vs. Honduras/Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood)

24/4: Colombia vs. Paraguay (NGR Stadium, Houston)

Fecha 2

28/6: Brasil vs. Paraguay (Alleglant Stadium, Las Vegas)

28/6: Colombia vs. Honduras/Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle)

Fecha 3

2/7: Brasil vs. Colombia (Levi's Stadium, Santa Clara)

2/7: Honduras/Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin)

Cuartos de final

5/7: 1A vs. 2B (Houston)

5/7: 1B vs. 2A (Arlington)

6/7: 1C vs. 2D (Las Vegas)

6/7: 1D vs. 2C (Glendale)

Semifinales

9/7: ganadores de los partidos del 5/7 (East Rutherford)

10/7: ganadores de los partidos del 6/7 (Charlotte)

Tercer puesto

13/7: (Charlotte)

Final

14/7: 20:00 de Argentina - Hard Rock Stadium de Miami, Florida.