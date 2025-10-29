Racing recibe este miércoles a Flamengo en Avellaneda, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacer pie de local para revertir la serie (0-1) y meterse en la final.

El encuentro se disputará desde las 21.30 de este miércoles en el Cilindro, con arbitraje del chileno Piero Maza Gómez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.

La "Academia", el conjunto que dirige Gustavo Costas, quiere regresar a la final del certamen más importante del continente, algo que solo logró en 1967, cuando la conquistó.

El partido por el título se jugará en Lima, donde el ganador de esta llave se medirá con Liga de Quita o Palmeiras (que se enfrentan el jueves).

