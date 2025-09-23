Copa Libertadores: En Avellaneda, Racing y Vélez definen al primer semifinalista
Tras ganar como visitante, la Academia recibe este martes en el Cilindro al Fortín. El miércoles juega River ante Palmeiras y el jueves Estudiantes versus Flamengo en La Plata.
Desde las 19.00, Racing recibe a Vélez en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y que confirmará al primer semifinalista del certamen.
El encuentro se disputará en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación de Fox Sports y Disney+.
La serie inició hace una semana en Liniers, donde la "Academia" ganó 1-0 con el gol de Maravilla Martínez.
El equipo que se impone este martes se medirá en semis con el vencedor de Estudiantes - Flamengo, que se miden el jueves en La Plata con ventaja del equipo brasileño (derrotó al Pincha 2 a 1 en Río).
En tanto, el otro equipo argentino vigente en la Libertadores es River, que el miércoles deberá obtener una victoria como visitante ante Palmeiras tras caer 2 a 1 en el Monumental.
